Monticulum rievoca Matilde

Oggi e domani a Montecchio si svolge la sesta edizione di Monticulum Ad 1114, rievocazione storica con spettacoli di strada, accampamenti, sbandieratori, maestà di fuoco, banchetti dei mestieri, combattimenti, arcieri, mercato medievale e visite al Castello.

La rievocazione è nata nel 2015 per ricordare un evento realmente accaduto nel 1114 quando la grancontessa Matilde di Canossa accordò a "li boni omini di Monticulum" una riduzione delle tasse, perchè troppo gravose per il paese e i suoi abitanti. Nella prima edizione si è rievocato lo storico incontro tra Matilde e gli abitanti di Monticulum mentre nel 2018 e nel 2019 si è rievocato il ringraziamento alla grancontessa per festeggiare l’imminente arrivo del solstizio d’estate.