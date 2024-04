Monumento ai caduti dell’Arma: "Un sogno che si avvera"

Ieri a Casalgrande inaugurazione di un cippo ai caduti dell’Arma dei carabinieri. L’iniziativa è stata promossa con impegno dall’Associazione Nazionale Carabinieri Scandiano, sotto la guida del suo presidente Ciro Di Girolamo con l’aiuto del vicepresidente Fabio Ferrari e del consigliere Marco Cassinadri in sinergia con il Comune di Casalgrande e il sindaco Giuseppe Daviddi. La cerimonia, tenutasi davanti alla nuova sede della polizia locale in via Aldo Moro, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari tra cui il comandante provinciale colonnello Andrea Milani, una rappresentanza dei cadetti dell’Accademia di Modena, degli orfani dell’Arma e della presidenza nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. È stato poi presentato nella sala espositiva il volume ‘La Benemerita’, pubblicato nel 2022 da Marco Capriglio e Marco Montipò il cui ricavato è stato e sarà devoluto agli orfani dell’Arma. Il cippo non è solo un simbolo di memoria, ma anche un monito costante dell’importanza di difendere i valori di legalità e solidarietà che essi hanno rappresentato. Il presidente Di Girolamo ha espresso la sua profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento affinché il sacrificio dei militari dell’Arma non sia mai dimenticato: "Questo è un sogno che si avvera: ricordare i nostri caduti è doveroso per tutti. Saremo noi stessi a prenderci cura del cippo. Vogliamo lasciare un ricordo tangibile della nostra sezione ai cittadini e per me è un onore poter lasciare un segno della mia presidenza agli associati". Il progetto è del geometra Pagliai di Casalgrande. Sul monumento è presente una piastrella realizzata dalla Casalgrande Padana che riporta una frase di Gabriele D’Annunzio: "È l’Arma della fedeltà immobile e dell’abnegazione silenziosa".

Matteo Barca