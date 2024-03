Monumento ai carabinieri caduti: "Giusto ricordare i colleghi"

Un cippo in memoria dei caduti dell’Arma dei carabinieri. L’inaugurazione si terrà sabato 6 aprile dalle 10 in via Aldo Moro davanti alla sede della polizia locale a Casalgrande alla presenza delle autorità civili e militari. L’idea di erigere un monumento è stata promossa dalla locale sezione Anc di Scandiano che, con i suoi volontari, è attiva anche nei comuni di Casalgrande e Viano e si adopera affinché tutti i colleghi che nei secoli hanno servito la Patria e l’Arma abbiano un giusto ricordo. L’amministrazione casalgrandese, sin dal suo insediamento, ha accolto favorevolmente la proposta concedendo lo spazio su cui erigere il cippo. Durante la cerimonia sarà anche ricordato il generale Carlo Terenziani a cui il Comune di Casalgrande ha intitolato una via nel paese. Saranno pure commemorati coloro che, nel compiere il proprio dovere, hanno sacrificato la propria vita tra cui Enzo Bondi, nativo di Salvaterra, che durante la Grande Guerra spirò nell’ospedale da campo numero 96. Il suo corpo tornò a Casalgrande nel 1920 e riposa nel cimitero di Salvaterra. Inoltre saranno ricordati Felice Pellati, Felice Bettuzzi e Guerrino Ruini, morti durante la seconda guerra mondiale. Bettuzzi e Ruini persero la vita durante la guerra di Liberazione 1944-1945 in qualità di partigiani. Bettuzzi operò nel modenese e arrivò a comandare circa 200 combattenti. Nel gennaio del 1945, dopo essere stato arrestato, venne fucilato a Maranello. Ruini faceva parte della Brigata Matteotti e, inquadrato nella compagnia carabinieri partigiani, operante nel Massiccio del Grappa, venne arrestato e fucilato durante l’operazione Piave. Nella sola guerra di Liberazione i caduti dell’Arma sono oltre 2700. Sabato, dopo l’inaugurazione, ci si sposterà in sala espositiva Gino Strada e sarà presentata a cura dello scrittore Marco Montipò una sintesi del volume ‘La Benemerita: I Carabinieri a Scandiano, Casalgrande e Viano’. Libro che affonda le sue radici nella storia italiana e rappresenta un punto di riferimento nella storiografia locale. "E’ importante ricordare – dicono dal Comune di Casalgrande – che i primi uomini ad entrare nella città di Reggio Emilia liberata dopo la fuga del Duca nella seconda guerra d’indipendenza furono proprio i Reali Carabinieri. E così fu anche durante la guerra di Liberazione in cui l’Arma continuò a essere uno dei principali protagonisti".

Matteo Barca