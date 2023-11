Monumento dei Concordi ripulito e protetto con una recinzione

Sono terminati i lavori di pulitura e restauro del monumento dei Concordi che hanno riportato al pieno splendore uno dei beni archeologici più preziosi della città, collocato all’interno del parco del Popolo.

I lavori di pulitura, a cura dell’Amministrazione comunale, sono durati circa un mese e mezzo, per un costo di circa 26mila euro, necessario per valorizzare il complesso funerario di epoca romana, bisognoso di interventi per riportare alla luce dettagli che sia il tempo, sia una serie di atti vandalici avevano quasi completamente oscurato.

Per evitare il ripetersi di tali spiacevoli episodi, intorno al monumento, su richiesta della Soprintendenza, è stata predisposta una recinzione temporanea antivandalismo, in attesa di un intervento di protezione più strutturato e dei lavori di ripristino della copertura.

"Siamo lieti di restituire alla città e al decoro dovuto un monumento di assoluto rilievo per la nostra storia e per l’archeologia - commentano gli assessori Annalisa Rabitti (Cultura) e Nicola Tria (Lavori pubblici) - Un intervento necessario, per altro sollecitato da cittadini e Consiglio comunale, e che la città attendeva, a cui, d’intesa con la Sovrintendenza, seguiranno ulteriori azioni di tutela e valorizzazione. Questo bene culturale, caro ai reggiani, dalla cornice del parco del Popolo dialoga con le sezioni archeologiche e artistiche del vicino Palazzo dei Musei, oltre che con la trama verde del parco da cui risalta e con il tessuto urbano circostante ricco di emergenze, quali i teatri Municipale Valli e Ariosto, la sede universitaria di palazzo Dossetti. Dopo la cura del Comune, ora servirà un atteggiamento di rispetto e attenzione, che eviti altri episodi spiacevoli di imbrattamento e maleducazione".