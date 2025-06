Mora (Fdi): "L’acquisto del cinema, soccorso al fallimento Unieco"

Sta facendo discutere l’investimento deciso dall’amministrazione comunale di Correggio, che ha acquistato all’asta il Cinepiù, il multisala locale, per una somma di 322 mila euro. "Un intervento annunciato come di fondamentale importanza, ma che non era neppure nel programma dell’ente locale. E’ un’operazione strategica oppure l’ennesimo soccorso del Comune al fallimento Unieco?", interviene il consigliere Simone Mora di Fratelli d’Italia. "È quantomeno curioso – aggiunge Mora – che un intervento così fondamentale non fosse nemmeno previsto nel programma elettorale né tra le priorità annunciate ai correggesi. Non solo: anche questa operazione riguarda, guarda caso, un immobile proveniente dal fallimento Unieco. Proprio come i terreni destinati al futuro Parco Nord o della Musica, per i quali il Comune ha previsto di spendere 900 mila euro. Ora si aggiunge il Cinepiù, acquistato per 322 mila euro, una cifra che rappresenta solo il punto di partenza, considerando che saranno necessari centinaia di migliaia di euro per rifare impianti, arredi e rendere la struttura adeguata e funzionale. Ma per cercare soluzioni concrete abbiamo presentato una mozione, a prima firma di Gianluca Nicolini di Forza Italia, che propone di affidare la gestione a una società immobiliare compartecipata da privati, capace di sostenere i futuri e ingenti investimenti richiesti".

Antonio Lecci