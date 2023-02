Morde il carabiniere che lo sorprende con la droga: arrestato 25enne

Nascondeva in bocca gli involucri con il crack da spacciare. E quando i carabinieri lo hanno fermato per perquisirlo ha morso il dito a uno di loro, sputando poi la droga. È successo lunedì sera – intorno alle 19,30 – a Reggio, nella zona della vecchia stazione ferroviaria. Il protagonista della vicenda è un nigeriano di 25 anni domiciliato in città, arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Alla vista dei militari l’uomo aveva tentato di disfarsi anche di sette buste già confezionate di marijuana, gettandole a terra.

Tutto è accaduto durante i consueti controlli dei carabinieri della Radiomobile in zona stazione: i militari hanno notato un un uomo che stava gettando delle bustine, poi risultate contenere complessivi dieci grammi circa di marijuana. Il giovane, bloccato, aveva nascoste in bocca quattro involucri: il giovane, prima di sputare quelle che poi si sono rivelate essere 4 dosi di crack, ha morso il dito del militare. All’uomo i carabinieri hanno sequestrato una decina di grammi di marijuana suddivisa in dosi e 4 dosi di crack del peso di 3 grammi.