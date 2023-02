Morde un carabiniere, spedito fuori provincia

È comparso ieri davanti al giudice Matteo Gambarati il 25enne nigeriano che, sorpreso con la droga, ha morso i carabinieri. Per Blessing Igumoyi è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Lunedì in zona stazione, il giovane, alla vista dei militari, ha gettato a terra bustine da 10 grammi di marijuana. Un militare cercava di recuperare alcuni involucri che aveva in bocca, ma il 25enne, prima di sputare quattro dosi di crack, gli ha morso il dito. In aula ha fatto scena muta. Il pm ha chiesto il divieto di dimora in provincia di Reggio, poi disposto dal giudice. Il legale difensore Federica Ghesini aveva domandato l’obbligo di firma a Reggio e un termine a difesa. Il processo prosegue a fine mese.