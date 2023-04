Morì a marzo in un incidente: oggi il funerale

Si svolgono oggi alle 10 i funerali di Thomas Appia (nella foto), operaio di 43 anni, di origine africana ma da tempo residente a Cadelbosco Sotto, vittima a metà marzo di un incidente in via Marconi, in paese, non distante dalla sua abitazione. Per i funerali si è atteso l’arrivo del figlio maggiore, che vive in Africa. Thomas lascia la moglie, quattro figli e altri parenti. L’incidente era avvenuto la sera del 14 marzo, con una sbandata del ciclomotore su cui l’uomo viaggiava, finito contro un palo. Non si era escluso un malore alla base dell’incidente. Il funerale, affidato all’agenzia Oliverio, si svolge stamattina nella chiesetta del cimitero di Coviolo, con il feretro poi trasferito al cimitero di Pieve Modolena. Tanti compaesani di Thomas si sono impegnati per aiutare la sua famiglia.