Morì in cantiere: una condanna, due patteggiamenti e processo per altre tre persone

Una condanna, due patteggiamenti e tre rinvii a giudizio. È quanto ha deciso ieri il giudice Matteo Gambarati al termine dell’udienza preliminare per i sei imputati chiamati a rispondere di un infortunio mortale sul lavoro avvenuto il 14 ottobre 2020 a Poviglio. Quel giorno Mario Ferrari, 62enne di Cadelbosco, elettricista, perse la vita precipitando dall’altezza di 9 metri mentre lavorava in un capannone in via Messori.

Secondo la ricostruzione investigativa, Ferrari stava facendo in quota, su una piattaforma mobile, l’installazione dei cavi per alimentare l’impianto antincendio, quando fu travolto da un carroponte attivato da un 45enne rumeno per spostare i detriti accumulati durante la sua lavorazione: il 62enne volò a terra e morì.

Il pubblico ministero Denise Panoutsopoulos aveva chiesto per sei persone il rinvio a giudizio, formulando l’accusa di omicidio colposo con l’aggravante di aver violato le norme per prevenire gli infortuni. Dovranno affrontare il processo con rito ordinario, al via in luglio davanti al giudice Michela Caputo, tre persone. Figura Gianmaria Borrellini, un 73enne di Reggio, responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, difeso dall’avvocato Claudio Vincetti. Poi un 69enne di Poviglio, Pietro Benassi, legale rappresentante dell’impresa affidataria dei lavori edili, assistito dall’avvocato Massimiliano Primiterra. E un 71enne di Poviglio, Carmelo Scillia, legale rappresentante dell’impresa committente dei lavori per un nuovo fabbricato produttivo in via Montessori, difeso dall’avvocato Nino Giordano Ruffini: avrebbe omesso di rilevare che il piano sicurezza era carente nel cronoprogramma dei lavori e di contemplare la presenza di carroponti e piattaforme mobili.

Hanno scelto il rito abbreviato due imputati, tutelati dall’avvocato Marcello Coffrini: per entrambi, 1 anno e 4 mesi con la sospensione condizionale. Uno è un 48enne albanese, Aleksander Hunda, residente a Reggio, legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice: per lui il pm Panoutsopoulos aveva domandato la medesima pena. L’altro è un 45enne rumeno, Costel Dorin, che abita in città, lavoratore incaricato delle lavorazioni di foramento delle fondamenta: per lui erano stati chiesti 10 mesi. "La caduta della vittima fu causata in modo fortunoso e involontario", dichiara Coffrini. "Non faremo appello". Un 84enne di Castelnovo Sotto, Vivaldo Tedeschi, datore di lavoro della vittima, ieri ha patteggiato col pm Panoutsopoulos 1 anno e 4 mesi con pena sospesa. Il suo avvocato Giulio Tamburoni rimarca un aspetto: "Il mio assistito era molto amico della vittima, che ha lavorato con lui per 30 anni ed era tra i più esperti. La ditta non era mai è stata coinvolta in precedenti infortuni".

