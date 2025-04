Morì nel canale dopo lo schianto, processo bis

È ricominciato ieri il nuovo processo, questa volta davanti al tribunale collegiale e con la rinnovazione delle prove nel dibattimento, sulla morte del 45enne Abbas Uddin, avvenuta a Campegine. Lui, bengalese, stava percorrendo nella sera del 13 febbraio 2021 via Marconi in bici, quando finì sbalzato nel canale accanto a faccia in giù, a seguito dell’impatto con la macchina guidata dal 40enne Nicola Ferrante. I carabinieri arrivarono all’attuale imputato quaranta giorni dopo la morte di Uddin, partendo da frammenti di carrozzeria rimasti sulla strada.

Era stato già celebrato un primo processo con rito ordinario: dopo la discussione tenuta nell’aprile 2024, - culminata nella richiesta di 5 anni di condanna da parte del pm e di assoluzione invocata dalla difesa - il mese dopo era attesa la sentenza. Ma, uscendo dalla camera di consiglio, il giudice monocratico stabilì che non poteva emettere il verdetto perché la competenza era in realtà del tribunale collegiale. Il primo giudice spiegò il motivo rifacendosi al capo di imputazione. Nell’accusa formulata a Ferrante di omicidio stradale (articolo 589 bis del codice penale), è stato colto il riferimento a un altro reato: "Risulta all’evidenza contestata di fatto l’aggravante dell’articolo 589 ter", cioè fuga del conducente in caso di omicidio stradale. Citando la Cassazione, il giudice aveva riferito che considerando "i minimi e i massimi edittali previsti per l’omicidio stradale, e aumentandoli di due terzi per l’aggravante dell’articolo 589 ter (la fuga), si ottiene una pena massima in astratto superiore ai dieci anni", motivo per cui ritenne di non poter pronunciare la sentenza e trasmise il procedimento al competente tribunale collegiale. Nel giugno scorso il collegio accolse poi la richiesta di rinnovare l’istruttoria dibattimentale che era stata avanzata dall’avvocato difensore Nino Giordano Ruffini. Davanti ai giudici Cristina Beretti, Giovanni Ghini e Silvia Semprini, ieri sono stati riascoltati i primi testimoni citati dal pubblico ministero: tre carabinieri, il medico che constatò il decesso, un commerciante che vide la vittima prima che imboccasse il percorso fatale e una donna che lo incrociò in auto sulla strada.

L’avvocato Ruffini respinge ogni responsabilità di Ferrante: "La vittima non era visibile, tanto che l’automobilista ascoltata in aula ha riferito che lo vide senza giubbotto catarifrangente e senza fanale. Poi in quel punto c’erano buio e foschia, inoltre Uddin era sulla strada dove non avrebbe dovuto essere. Il mio assistito dopo l’urto si fermò, non vide e non sentì nulla e ripartì. L’autopsia ha stabilito che lui morì per annegamento".

L’avvocato Domenico Intagliata tutela i familiari della vittima costituiti parte civile, che chiesero in passato un risarcimento di un milione di euro. Poiché la macchina di Ferrante non era assicurata, il responsabile civile è UnipolSai, per il fondo vittime della strada, rappresentato dall’avvocato Raffaele Colucci: "Purtroppo i familiari dovranno ancora aspettare perché sia riconosciuta la verità - dichiara Intagliata - e ancora attendono dopo 4 anni il risarcimento a causa della mancata copertura assicurativa che dipende dalla conclusione del processo".

Alessandra Codeluppi