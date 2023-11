Morì nell’esplosione del silos. Il collega: "Poteva accadere a me"

"Lavoravo a due metri dalla vittima, mentre faceva la saldatura quando è esploso il silos".

È stata una testimonianza carica di rabbia quella di Giovanni Desole, collega di Silvio Sotgiu (foto), vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto la mattina del 9 ottobre 2018 nel centro rifiuti gestito da Iren in via dei Gonzaga. Anche Desole per quell’esplosione ebbe danni fisici e psichici: è stato risarcito e non è parte civile nel processo.

"Se il silos fosse venuto verso di me oggi forse non sarei qui", ha detto in aula.

Conterraneo della vittima, da vent’anni lavoravano assieme per la Pellicciari (che aveva contratto di manutenzione con Iren). "Tutti avevano detto che non c’era nessun rischio di esplosione", ha ribadito. È stato poi sentito in aula il responsabile dell’intera area di via dei Gonzaga che ha spiegato l’organigramma interno di Iren e i lavori che andavano fatti, parlando di "errori di comunicazione".

Imputati davanti al giudice Francesca Piergallini due lavoratori che si occupavano delle emulsioni del silos: Nicolò Lanzi e Federico Fantuzzi (in pensione). Tutto rinviato ad aprile.