Morì per una caduta in bicicletta in piazza Malatesta a Rimini La famiglia fa causa al Comune

Le indagini sono ancora in corso. Ma la famiglia di Attilio Gambetti (foto), il 78enne reggiano morto il 28 settembre 2021 dopo una rovinosa caduta in bici mentre attraversava la ’nuova’ piazza Malatesta, a Rimini, ha già deciso. A prescindere da come andrà avanti l’inchiesta penale, i parenti faranno causa civile al Comune di Rimini e chiederanno un cospicuo risarcimento (attorno agli 800mila euro). Lo annuncia Andrea Pellegrini, l’avvocato dei familiari di Gambetti. La vittima abitava a Reggio, ma era molto legato a Rimini, dove vivono alcuni familiari e amici. I parenti sono convinti che la tragedia di Attilio si poteva evitare. Il pensionato è morto per le gravi conseguenze della caduta in bici. In quei giorni in piazza Malatesta stavano per essere ultimati i lavori di riqualicazione, l’area era ancora una cantiere. Secondo la Procura, a provocare la rovinosa caduta fu il gradone, alto una quarantina di centimetri, che è stato realizzato per la nuova fontana. Uno scalino non adeguatamente segnalato. Il pm ha iscritto sul registro degli indagati, per il reato di omicidio colposo, quattro persone, tra cui alcuni dipendenti comunali.