Morì sul lavoro, due persone a processo

Morì investito durante la raccolta degli sfalci verdi. Per la tragica scomparsa di Seye Bouna, 52enne di origine senegalese, marito e padre, avvenuta a Quattro Castella il 10 aprile 2020, sono in corso i procedimenti giudiziari per accertare le eventuali responsabilità a carico degli imputati. Nel processo con rito ordinario, è chiamato a rispondere il 52enne Antonio Mendicino, titolare dell’omonima ditta socia di Transcoop, che si occupava del servizio in appalto per Iren (queste due ultime realtà non figurano nell’inchiesta). L’uomo figura imputato per omicidio colposo, insieme a colui che faceva l’autista alla guida di un compattatore. Quest’ultimo, assistito dall’avvocato Liborio Cataliotti, ha scelto il rito abbreviato.

Bouna, residente da una ventina di anni nel nostro Paese, faceva il facchino/raccoglitore addetto al carico. Al 52enne si contesta di aver violato le norme che impongono al datore di lavoro di fare una valutazione completa dei rischi inerenti l’attività lavorativa e di richiedere l’osservanza delle norme di sicurezza agli operatori durante la raccolta dei rifiuti. Nonché di non aver osservato quelle che impongono di formare gli autisti perché abbiano maggiore consapevolezza delle loro responsabilità: nello specifico, nell’applicare le misure di sicurezza sul divieto di procedere in retromarcia con operatori in pedana.

Sarebbe stato chiamato inoltre a non mettere a disposizione dei lavoratori il compattatore a carico posteriore installato sull’automezzo Renault, comprato usato con marcatura Ce, se non dopo aver accertato la conformità alle disposizioni sulle macchine potenzialmente pericolose. Secondo la ricostruzione investigativa, risultava disattivato manualmente il segnale che doveva giungere alla centralina di controllo delle funzioni del compattatore per attivare l’arresto del mezzo inserendo la retromarcia. Le pedane posteriori avrebbero dimensioni inferiori a quelle previste dal costruttore e dalla norma tecnica; le protezioni laterali, ridotte rispetto a quelle originali, non avrebbero protetto dal rischio di cesoiamento e mancavano del mancorrente necessario all’operatore per tenersi durante il trasferimento in pedana. In base alla dinamica ricostruita dagli inquirenti, dopo che l’autista aveva già percorso in retromarcia la seconda traversa di via Matilde di Canossa, mentre stava facendo in retro la terza seguendo le indicazioni di un collega, che sostava sulla pedana destra, Bouna, che era su quella di sinistra, cadde e fu travolto dalla ruota gemellata posteriore del mezzo.

Lasciò la moglie residente all’estero e i figli. Davanti al giudice Luigi Tirone, ieri sono sfilati diversi colleghi della vittima, citati come testimoni dalla difesa, affidata all’avvocato Costantino Diana: rispondendo alle domande della parti hanno sostenuto che le misure di sicurezza erano rispettate.

Alessandra Codeluppi