Moria di conigli al parco: presto un incontro fra Comune e Ausl

L’istituto zooprofilattico di Brescia conferma le ipotesi delle scorse settimane di alcuni veterinari privati. Gli esami confermano la mixomatosi come le causa della malattia e del decesso di numerosi conigli che vivono al parco urbano di Correggio. Una malattia in questo caso abbinata ad altre patologie di tipo virale, batterico e parassitario. Secondo l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione si tratta "di una combinazione rara, forse favorita dall’ondata di caldo eccezionale di un inizio ottobre con temperature quasi agostane". Ma detto, però, che il problema viene segnalato da mesi. E già un anno fa erano presenti alcuni sintomi. Ci sarà presto un incontro Comune e servizio veterinario dell’Ausl per stabilire il protocollo adeguato a risolvere la questione, sottolineando che "non è presente alcun pericolo né per l’uomo né per gli altri animali domestici o selvatici". L’assessore garantisce vigilanza nel monitoraggio e nella rimozione delle carcasse. Pur se i cittadini segnalano una presenza di conigli morti, già in decomposizione, anche vicino ai giochi per i bambini. Il sindaco Fabio Testi ritiene impossibile intervenire con una prevenzione mirata, in quanto si dovrebbe prevedere una spesa di almeno 300 euro per animale, per un totale di 180 mila euro. Si punta però al contrasto di azioni illecite, come l’abbandono di conigli nelle colonie, col rischio di epidemie.