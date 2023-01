Moria di pesci nel canale Naviglio Recuperati 600 chili di carcasse

Oltre seicento chili di pesce – in particolare carpe, carassi, pesci gatti e luccio perca – sono stati recuperati, ormai privi di vita, all’interno del canale Naviglio, adiacente via don Pasquino Borghi, alla periferia di Correggio. Polizia locale, agenti di polizia provinciale, oltre a tecnici di Arpa e volontari pescatori sono intervenuti per ripulire il canale, togliendo le carcasse dei pesci, alcuni di grosse dimensioni. "Ogni anno con la siccità e il mantenimento di basso livello nei canali – conferma Massimo Guidetti, volontario della Federazione pescatori – siamo costretti a questi interventi di recupero e pulizia per evitare situazioni ambientali negative".

Ma sono in corso accertamenti per il sospetto che la moria possa essere favorita da sversamenti abusivi di sostanze inquinanti in quel canale, senza lasciare scampo ai pesci presenti in quel corso d’acqua.