Morini e Bonzani in scena sul tema della violenza sulle donne

Si concludono gli eventi della Giornata contro la violenza sulle donne organizzate a Cadelbosco Sopra. Stasera alle 21 al teatro del paese, in Galleria Carretti, viene proposto "Nudi, le ombre della violenza sulle donne", una rappresentazione di e con Monica Morini (foto) e Bernardino Bonzani, da un progetto di Elisabetta Musi, video di Alessandro Scillitani, luci di Lucia Manghi. Un’opera intensa dedicata alla differenza di genere e alla violenza che non si ferma all’atto in sé. Un uomo e una donna si raccontano in scena. Una scena nuda per mettere a nudo la violenza sulle donne. Il rapimento, il ricatto sessuale e psicologico, le botte: una costellazione di efferatezze che molti uomini compiono su molte, troppe donne. Ma la violenza non si ferma con l’atto in sé: prosegue subdolamente in un clima sociale che spinge all’omertà e alla vergogna, che fruga pettegolo nei dettagli imbarazzanti, che condanna la donna per "essersela cercata". Uno squarcio oltre le pareti domestiche, oltre la saturazione mediatica priva di senso. Un canto ininterrotto sulla differenza di genere. L’ingresso è libero.