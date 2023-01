’Morire per amore’ arriva a Casa Cervi

L’importante opera di Roberto Sebastiàn Matta: ’Morire per amore’, simbolo della Resistenza contro le dittature, per espresso volere della regione Emilia-Romagna e dell’Anpi bolognese, trova giusta e significativa collocazione a Casa Cervi a Gattatico. Il dipinto arricchisce la collezione artistica, del nuovo museo Cervi. Sabato (28 gennaio) alle 11 c’è la cerimonia ufficiale di consegna e la nuova collocazione a casa Cervi dell’opera del celebre artista cileno, Roberto Sebastián Matta, ’Morire per amore’ (1964) nella sala Genoeffa Cocconi. L’opera trova precedenti e riassume il significato, di ‘Los fusillamentos’ di Goya, ‘Guernica’ di Picasso, ‘Crocefissione’ di Guttuso, conservando i tratti salienti dell’artista cileno, fondati sull’espressionismo astratto.

Mariagiuseppina Bo