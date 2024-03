Morire per una lattina di birra

Oggi alle 17 e domani alle 20,30 al teatro Asioli di Correggio va in scena "Storia di un oblio" di Laurent Mauvignier, con Vincenzo Pirrotta (foto) e regia di Roberto Andò. Un uomo entra nel supermercato di un grande centro commerciale di una città francese, ruba una lattina di birra. E’ bloccato da quattro addetti alla sicurezza che lo trascinano nel magazzino e lo ammazzano di botte. L’autore ricostruisce, in un crescendo emozionante, la mezz’ora in cui è raccolta la insensata fine di un uomo, un racconto teso allo spasimo, con uno sguardo puro su un universo di "umili" che la scrittura accoglie senza retorica o furbizia. Raro, oggi, uno stile così impeccabilmente morale, un linguaggio così pudico e vero.

Messo in scena nel 2012 al Teatro della Comédie-Française, il testo diviene spettacolo anche in Italia con la voce di Pirrotta.