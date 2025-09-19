Moro e l’Europa, il libro. Il talk a Casa Cervi

Lo statista Aldo Moro e la sua idea forte e chiara di Europa torna alla ribalta, perché più che mai vera e profetica nello scenario attuale europeo e globale. Moro era un convinto sostenitore del progetto europeo, il suo pensiero e la sua azione sono attualissimi di fronte alle sfide e alle divisioni che l’Ue deve affrontare. Rocco D’Alfonso (docente Unimore), sulle idee di Moro, ha scritto un libro, ‘L’Europa di Aldo Moro’, che è stato presentato ieri giovedì 18 settembre, alle 17,30 a Casa Cervi a Gattatico, nella Sala Genoeffa Cocconi.

In questo modo l’istituto Cervi ha aperto una riflessione pubblica sulla visione europea di Moro, oggi fondamentale per comprendere le radici del progetto comunitario e la sua attualità. L’incontro si è aperto col saluto di Albertina Soliani (presidente istituto Cervi). Hanno dialogato con l’autore Giorgio Vecchio, (presidente comitato scientifico Cervi) e Guido Formigoni (docente Iulm) che è uno fra i maggiori storici della politica italiana ed europea.

D’Alfonso scrive: "Il pensiero e l’azione politica di Moro a favore dell’unità europea rappresentano un’eredità importante e preziosa, alla luce soprattutto delle divisioni e delle difficoltà dell’odierna Unione Europea. L’Europa per cui Moro si è battuto è un’Europa unita economicamente e politicamente, democratica, aperta al resto del mondo". "E’ un libro importante, non solo su una delle scelte più strategiche nella storia del Novecento europeo, ma estremamente attuale – ha affermato Albertina Soliani, presidente e cuore pulsante dell’Istituto Cervi di Gattatico –. L’unione politica dell’Europa a servizio del mondo, come ha recentemente sottolineato il presidente Mattarella".

Il volume mette in luce l’originalità del contributo di Moro nel dibattito politico e culturale del secondo Dopoguerra. Moro vede l’Europa come a una comunità politica che fonda la sua legittimità sulla democrazia, sulla dignità della persona e sul dialogo tra i popoli. Attraverso documenti, interventi parlamentari e scritti, il libro mostra come Moro abbia interpretato l’integrazione europea come un processo lungo e complesso, ma necessario per garantire pace, sviluppo e coesione in un continente attraversato da profonde divisioni politiche ed economiche. Ingresso libero, info: info@istitutocervi.it; 0522 678356; www.istitutocervi.it.

Mariagiuseppina Bo