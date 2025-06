Morsa dal suo cane, soccorsa in elicottero

Una donna di 47 anni seriamente ferita dai morsi del suo cane, un boxer adottato di recente da una struttura di riabilitazione per gli amici a quattro zampe. È accaduto verso le 18 di ieri in via Malagoli, alla prima periferia di Reggiolo, nell’area in cui si trova pure una carrozzeria. Per cause ancora da chiarire, il cane ha aggredito la donna, che ha riportato evidenti ferite al volto, al seno e soprattutto alle braccia. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118. Sono arrivati gli operatori della Croce rossa locale, raggiunti dall’automedica della Bassa. Per velocizzare il trasporto verso un ospedale attrezzato, è stato mobilitato anche l’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino al luogo dell’infortunio. La donna è stata caricata sul velivolo e trasportata al Santa Maria Nuova di Reggio per essere medicata e sottoposta a un intervento in sala operatoria. Ha riportato ferite da morso piuttosto gravi, ma non sembra essere in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare gli accertamenti. Da capire la causa della reazione aggressiva del cane, che con i suoi proprietari aveva già effettuato un periodo di pre-adozione.