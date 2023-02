Morsiano ha celebrato il carabiniere-partigiano

Chiesa gremita a Morsiano per la commemorazione di Domenico Bondi, carabiniere partigiano, ucciso dai fascisti e nazisti il 25 gennaio 1945, dopo essere stato torturato a Ciano d’Enza. "Eroi come lui ci consentono di guardare al futuro con speranza - ha affermato Andrea Milani, comandate provinciale dei Carabinieri -, nel difendere la Patria è divenuto uno stimolo di rinascita per il Paese". Alla cerimonia (nella foto) hanno partecipato anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Villa Minozzo, che, accompagnati dai loro insegnanti, hanno ricordato la figura di Domenico Bondi con letture.

Bondi nacque nella frazione di Morsiano nel 1908, dopo l’8 settembre del ’43 si impegnò come antifascista partigiano con il nome di battaglia "Fioravante" e venne arrestato a Gova il 12 gennaio del ’45. "Il nostro comune accolse le persone che operarono per la Resistenza dopo l’Armistizio – ha sottolineato il sindaco Elio Ivo Sassi –. Qui si provò a riorganizzare uno stato e Domenico lavorò con don Orlandini e altri. Torturato, non fece i nomi dei compagni, salvandoli, e pagò con la vita". Era presente anche Daniela Bondi, avvocato a Bologna e nipote di Domenico, intervenuta con la medaglia d’oro del nonno sul petto a testimoniare il valore del sacrificio e di "non avere paura di difendere i principi della pace".

g.s.