Reggio Emilia, morso daI pitbull dell’amico: risarcimento di 20mila euro

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 21 aprile 2023 – Una vicenda finita in tribunale per il morso di un cane e le successive minacce della persona ferita alla fidanzata del proprietario dell’animale, dopo che la stessa avrebbe fornito una versione differente dell’accaduto. I fatti risalgono alla fine di giugno del 2019, in un parco nei pressi della chiesa di Gazzata, a San Martino in Rio.

Un 35enne residente in paese era stato azzannato a una gamba dal pitbull di proprietà di un suo amico di 31 anni. Quest’ultimo è stato denunciato ed è finito a giudizio per lesioni personali colpose, per non aver messo in atto le dovuto accortezze nella gestione del cane, con il ferito che era stato medicato in ospedale per lesioni guaribili in almeno un mese, con danni biologici permanenti rimasti da quell’episodio.

Ieri, in tribunale a Reggio, davanti al giudice di pace Domenico Rosati, il proprietario del cane (difeso dall’avvocato Elio Brogno) è stato condannato per le lesioni colpose a una multa di mille euro, al pagamento delle spese di parte civile, oltre al pagamento di una provvisionale del risarcimento danni di ventimila euro.

A sua volta, l’uomo morso dal pitbull, sotto accusa per le minacce e difeso dall’avvocato Alessandro Carrara, è stato condannato a una multa di seicento euro, al pagamento delle spese di parte civile e a mille euro di provvisionale per il risarcimento danni.

Le minacce, rivolte in particolare alla fidanzata del proprietario del cane, erano nate come reazione alle dichiarazioni della donna, la quale avrebbe sostenuto che il morso non era stato inferto dal loro pitbull, ma dal cane del ferito.

Dichiarazioni che avevano scatenato la reazione del 35enne, autore di alcuni messaggi vocali dai toni piuttosto pesanti e minacciosi. Un atteggiamento che aveva portato a una denuncia per le minacce.