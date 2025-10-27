Chi era Solange Rizzetto, da Cuba all’Italia giovanissima. “Sempre sorridente, solare, gentile con tutti”

Novellara (Reggio Emilia), 27 ottobre 2025 - Sarà quasi certamente l’autopsia a chiarire l’esatta causa del decesso di Solange Samantha Rizzetto, la ragazza di 28 anni deceduta in casa la scorsa notte, forse per gli effetti di una scarica elettrica nel piccolo bagno dell’abitazione, dove aveva fatto la doccia.

Pur se i familiari sostengono che la stufetta elettrica fosse staccata e che il decesso potrebbe essere stato provocato da un improvviso malore. Sarà appunto l’esame medico legale a chiarire quanto accaduto. Intanto resta il dolore per la scomparsa della giovane, originaria di Cuba ma arrivata in Italia da giovanissima.

Solange era residente a Novellara. Arrivata in Italia giovanissima, era nata a L'Avana

Chi era Solange Samantha Rizzetto

Solange Samantha aveva frequentato il convitto Corso a Correggio e nella stessa cittadina lavorava come cameriera, al ristorante Doppio Senso. Era benvoluta da tutti.

Anche le amiche e i vicini di casa ne parlano come di una giovane "sempre sorridente, solare, gentile con tutti".

Soloange lascia il padre Roberto, la madre, il fratello Marsel, la sorella Claudia, parenti e tanti amici. Ora il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della conclusione delle indagini svolte dai carabinieri insieme ai vigili del fuoco.

Il dramma nella notte

Si tratterebbe di un tragico incidente, secondo le prime indagini. Il corpo della ragazza è stato trovato privo di vita questa notte nella sua abitazione di Novellara, in strada Boschi. Sarà appunto l’autopsia a capire le cause del decesso, perché non c’è certezza ancora se sia stata una scarica elettrica che, a contatto con l’acqua, a provocare la tragedia.