Scandiano (Reggio Emilia), 21 dicembre 2019 - Due paesi in lutto, Scandiano e Casalgrande, per la scomparsa di Loredana Casoni, una signora particolarmente solare, generosa e altruista. Conosciutissima in tutta la zona, si è spenta all’età di 55 anni. Volontaria all’Ema (Emilia Ambulanze) di Casalgrande gestiva, insieme alla figlia, il bar di Chiozza, in via Brolo, sulla ex statale 467.

Ma la sua passione principale era il volontariato: lo scorso anno era stata premiata dal sindaco di Casalgrande per i suoi 10 anni di attività all’Ema. "Grazie Lory - hanno scritto i suoi amici su Facebook - per il prezioso impegno che hai messo sempre al servizio della nostra comunità e grazie per la tua amicizia e allegria".

Tantissimi i messaggi di stima e di affetto che sono stati postati sul social locale. Chi a sottolineare la simpatia, chi la generosità e la tenacia di una donna sempre attiva e pronta ad impegnarsi per il sociale. Loredana, che risiedeva a Scandiano, lascia i genitori Nando e Carla, la sorella Monica e le figlie Linda ed Erika.

Con la figlia maggiore, Linda, come dicevamo, condivideva sia la gestione del bar di Chiozza, sia l’attività di volontariato alla Ema di Casalgrande.

I funerali verranno officiati domani mattina, con partenza dalla camera ardente dell’ospedale di Scandiano, alle 9,30. Il corteo raggiungerà, successivamente, Casteldaldo di Carpineti dove alle 10,30 verrà officiata la messa. Questa sera, alle ore 19, alla camera ardente di Scandiano, il rosario. I familiari hanno fatto sapere che in suo ricordo sono gradite, al posto di fiori, opere di bene.

a.c.