Morta davanti all’ospedale. Il caso arriva in Parlamento. Si attende l’autopsia

Il caso della mamma 40enne incinta morta la notte di lunedì davanti al Pronto Soccorso chiuso dell’ospedale Franchini di Montecchio arriva sulle scrivanie del Ministro della Salute e dell’assessore regionale alla Sanità grazie alle iniziative politico-ispettive della deputata pentastellata Stefania Ascari e del consigliere regionale Luca Cuoghi (Fd’I). Quest’ultimo, con un’interrogazione intende sapere se la Giunta Bonaccini "intenda rivedere i progetti di riorganizzazione dell’emergenza-urgenza nella provincia reggiana", considerando che "da tempo chiediamo conto alla Regione della riorganizzazione, con auto mediche ridotte e dirottate, in nome di una non meglio precisata ottimizzazione delle risorse, su altri distretti costrette a coprire vasti bacini d’utenza; servizi di PS territoriali chiusi o ridotti a H12, depotenziati a servizi Cau; cattiva gestione delle comunicazioni alla cittadinanza sull’accesso ai servizi. Ma le uniche risposte avute sono state ulteriori tagli, ulteriori chiusure, ulteriori depotenziamenti. Sulla sanità è necessario e urgente invertire la rotta". Ascari interroga il ministro per sapere quali "misure immediate intenda adottare per garantire che analoghi eventi non si ripetano". La parlamentare ripercorre la tragedia, rilevando anch’ella che il decesso di Kulwinder Kaur "è avvenuto in un contesto di gravi difficoltà e limitazioni nell’accesso alle cure d’emergenza, con un Pronto Soccorso chiuso durante la notte a seguito dei tagli, in particolare i tagli dell’anno scorso ad auto mediche ed auto infermieristiche e chiusure dei Ps notturni". Aggiunge che non è il primo caso in cui l’auto-medica a disposizione non è sufficiente per gestire le emergenze che si presentano contemporaneamente: "La vicenda non è un caso isolato, ma il sintomo di un sistema sanitario in difficoltà, che non riesce a garantire le cure necessarie in momenti critici. La chiusura notturna del Ps di Montecchio, attiva dal 20 marzo 2020, è solo un esempio delle ripercussioni negative dei tagli continui al finanziamento della sanità pubblica". La deputata chiede, inoltre, "quale sia lo stato attuale della riorganizzazione della rete di emergenza e urgenza, e come si intenda affrontare le criticità emerse. Infine, si domanda quali azioni concrete siano previste per invertire la tendenza dei tagli alla sanità pubblica, e per garantire invece investimenti adeguati e un miglioramento dei servizi offerti". Per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini senza eccezioni. La salma di Kulwinder Kaur è sotto procura; solo l’autopsia riuscirà a determinare le cause precise della morte, ma forse anche se poteva essere evitata con l’arrivo rapido dei soccorritori a casa della donna a Praticello di Gattatico. L’immigrata - madre di due bambine di 5 e 12 anni, incinta di 8 settimane - da diversi giorni accusava male al torace e difficoltà respiratorie. Quando sue condizioni sono precipitate, il marito Hardeep Singh ha telefonato al 118. Dopo aver atteso l’ambulanza che non arrivava (la medica e l’autoinfermieristica erano occupate), ha caricato la moglie in auto ed è corso al Franchini.

Francesca Chilloni