Morta dopo lo schianto, addio a Stella Pignotti

E’ stato concesso ieri il nulla osta per i funerali di Stella Pignotti, la pensionata di 87 anni, originaria delle Marche ma che abitava a Reggiolo, in via Viazzana, deceduta sabato nella Rianimazione dell’ospedale di Guastalla, dove era ricoverata in seguito a un incidente tra due auto, avvenuto una settimana prima in via Trieste a Reggiolo. I funerali, affidati all’agenzia Melli, sono stati fissati per domani, venerdì, partendo alle 9,30 dall’ospedale di Guastalla per raggiungere alle 10 la chiesa parrocchiale di Reggiolo.

Dopo la messa il feretro sarà trasferito al vicino cimitero locale. Stella Pignotti lascia il figlio Stefano, la sorelle Maria e Giacomina, il fratello Ettore e altri parenti. L’incidente si era verificato nel centro abitato reggiolese. Uno scontro tra due auto in cui è rimasto ferito il figlio della donna. La pensionata era da subito apparsa in condizioni critiche a causa di un grave trauma cranico. Portata in elicottero al Maggiore di Parma, era stata poi trasferita a Guastalla, dove è avvenuto il decesso.

a. le.