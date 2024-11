È morta la dottoressa Sonia Gualtieri, direttrice del distretto di Castelnovo Monti

Reggio Emilia, 3 novembre 2024 – Lutto nel mondo della sanità reggiana. È morta la dottoressa Sonia Gualtieri, direttrice del Distretto di Castelnovo ne' Monti, a causa di una malattia incurabile. Aveva 58 anni.

Ne dà notizia l’Ausl con una nota stampa. “Sonia era, per molti di noi, un'amica prima che una collega, una persona intelligente, coraggiosa, determinata, capace di affrontare le sfide e le difficoltà a testa alta – si legge nel comunicato –. Una lunga carriera nel mondo dell'emergenza urgenza, responsabile delle professioni sanitarie dell'Ospedale di Castelnovo ne' Monti, poi di tutti gli ospedali dell'Azienda Usl ed infine Direttore di Distretto, ha svolto, per diversi anni, il doppio incarico di Direttore dei Distretti di Montecchio e Castelnovo ne' Monti. Tutte queste esperienze hanno fatto di lei una professionista in grado di leggere le esigenze e i bisogni dei cittadini, proponendo idee all'avanguardia per la salvaguardia della salute, in un distretto, così particolare e delicato, come quello montano. Tra gli incarichi ricoperti anche quello, particolarmente impegnativo, di Responsabile Unico dell'Accesso, Rua, per la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale”.

"Sonia, che non si è mai risparmiata, nel lavoro e nella vita, era capace di sdrammatizzare con una risata contagiosa, i momenti di difficoltà e di tensione che spesso ci siamo trovati ad affrontare – conclude la nota –. Sonia conosceva e riconosceva il bisogno di aiuto e si è sempre spesa per aiutare le persone in difficoltà. Nel suo sguardo e nel suo sorriso tutta l'umanità che non ha mai perso. Ci stringiamo a Pietro in un forte abbraccio, con le più sentite condoglianze alla famiglia per questa dolorosa e prematura perdita”.