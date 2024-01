Morta la maestra Ione: una vita per la famiglia e l’insegnamento

È morta la storica maestra di Barco, Ione Solime’. Ha insegnato a diverse generazioni di bibbianesi. Ancora oggi alcuni suoi ex allievi la ricordano con affetto. Aveva 92 anni e la sua vita è stata spesa per l’insegnamento e per la famiglia, che ha condiviso con il marito Antonio Paterlini, pure lui insegnante. Ione aveva iniziato il suo lavoro di insegnante a Selvapiana negli anni 60. In quella scuola aveva insegnato a tutte le 5 classi e con l’aiuto della bidella dava la colazione a tutti gli alunni. Il suo amore per l’insegnamento è proseguito anche dopo la pensione, tanto che dava lezioni a casa per chi ne aveva bisogno. Ha goduto di buona salute fino a qualche mese fa, quando è stata colpita da una malattia, che ha provocato il peggioramento della sua salute fino a condurla alla morte. Ione lascia la figlia Lucia e il genero Paolo. I funerali avranno luogo oggi alle 15, partendo dall’abitazione in via Fratelli Cervi 13 di Barco di Bibbiano per la chiesa parrocchiale di Barco, dove sarà celebrata la messa. Si proseguirà poi per il cimitero locale.

n. r.