Morta di legionella in ospedale a Reggio Emilia: l’Ausl attiva le indagini sulla Rsa che l’aveva ospitata fino a due giorni prima

Reggio Emilia, 2 febbraio 2023 – Sono scattati gli accertamenti sulla morte di una 87enne all’ospedale Santa Maria Nuova dove l’anziana era stata ricoverata con una diagnosi di polmonite da legionella. A comunicarlo è l’Ausl di Reggio Emilia. La tragedia è avvenuta lunedì 30 gennaio e il servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria si è attivato con l'indagine epidemiologica sul caso. Da quanto riferito, l'anziana aveva soggiornato nei dieci giorni precedenti in una struttura di Reggio Emilia.

"Gli operatori tecnici del servizio hanno svolto il sopralluogo e verificato le condizioni igienico sanitarie nonché la corretta applicazione delle procedure previste dalle linee guida nazionali per il controllo della legionella nelle strutture residenziali per anziani”, spiegano in una nota.

E ancora: “Durante il sopralluogo sono stati eseguiti campionamenti di acqua sanitaria poi inviati per le analisi al laboratorio Arpae di Reggio Emilia. Sono state indicate, inoltre, alcune misure cautelari da adottare all'interno della struttura nell'attesa di conoscere gli esiti delle analisi che arriveranno non prima di 10-15 giorni”. Infine l'Ausl informa che “l'avvio delle indagini è stato comunicato alla Procura”.