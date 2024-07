Morta l’ex fornaia ’Oriana’ Rota. Commozione in tutto il paese

È un addio commosso quello che il paese tributa all’ex fornaia Paola ‘Oriana’ Rota. Il decesso è avvenuto nella giornata di domenica, all’età di 81 anni, all’arcispedale Santa Maria Nuova. La pensionata per molti anni aveva gestito una panetteria a Rubiera assieme al marito Franco Sassi.

Rota, conosciuta da tutti come ‘Oriana’, viveva a Rubiera, ma era originaria di Correggio. Per oltre 20 anni aveva operato in via Codro nella panetteria Sassi occupandosi, con il marito, della preparazione del pane, pizza, gnocco, dolci e molto altro. Nell’attività avevano pure collaborato i figli.

"In precedenza i miei genitori – ricorda il figlio Giovanni – avevano lavorato sempre come fornai in via Trieste a Rubiera e successivamente anche in un’altra sede a Bagno. La mamma, oltre a preparare il pane e non solo, era impegnata nella vendita in negozio".

Paola ‘Oriana’ Rota lascia il marito Franco Sassi, i figli Gianluca e Giovanni, le nuore Daniela e Isabella, i nipoti Paola e Deborah, i pronipoti e gli altri parenti.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14.45 partendo dalla casa del commiato del cimitero di Rubiera per l’oratorio don Bosco di Rubiera dove si formerà il corteo per la locale chiesa parrocchiale per la celebrazione della Messa alle 15.

La salma dell’ex commerciante sarà poi cremata. La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa a Rubiera suscitando grande cordoglio in tutto il paese. Tante le attestazioni di vicinanza arrivate ai suoi famigliari.

m. b.