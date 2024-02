Morta nel sonno a 98 anni la catechista Verina

E’ mancata all’affetto dei suoi cari Verina Capitani, 98 anni, per decenni catechista a Casteldaldo.

Danno il triste annuncio della sua scomparsa i nipoti e i parenti tutti, in particolare: le nipoti Luisa con Roberto, Giuliana con Santo e Giampiero, i pronipoti Andrea e Giula con la loro mamma.

Ieri si sono svolti i funerali nella chiesa di Casteldaldo di Carpineti con grande partecipazione e al termine della funzione il feretro è stato accompagnato al cimitero locale per la tumulazione.

Verina Capitani se ne è andata nel sonno, senza alcun dolore, dopo una vita passata con grande abnegazione verso la sua famiglia ma anche con lucidità assoluta, senso critico e libertà personale alla quale non ha mai rinunciato. Impossibile indurla a fare qualunque cosa lei non condividesse.

Per decenni ha tenuto le lezioni di catechismo a Casteldaldo e ha aiutato a tenere ordine e ad adornare con fiori l’altare del nostro oratorio a Ca’ de Lanzi e della chiesa di Casteldaldo della quale, fieramente, deteneva le chiavi.

La santa messa domenicale prima a Casteldaldo, poi a Valestra, la visita al piccolo cimitero, la commemorazione con le messe per i suoi morti che don Guiscardo o don William di Carpineti dovevano fedelmente nominare durante le messe di suffragio.

Verina Capitani partiva sempre dai bisnonni e via via gli altri, senza dimenticare nessuno. Lascia un grande vuoto a Castaldo e a Valestra dove molte generazioni sono cresciute alla scuola del catechismo insegnato da Verina per diversi decenni con tanta pazienza.

