Morta Patrizia Giansoldati: Reggio Emilia in lutto

Reggio Emilia, 9 aprile 2025 – All’età di 63 anni si è spenta Patrizia Giansoldati. I fratelli Carlo, Giovanna, Fabrizio, Greta e i parenti tutti ne danno il triste annuncio.

Patrizia era di famiglia reggiana, originaria dell’Appennino, ma è nata a Napoli il 24 febbraio 1962, dove il padre si era trasferito per motivi di lavoro negli anni Cinquanta, portando con sé la famiglia. Ha trascorso stabilmente gran parte della sua gioventù nella città partenopea fino al termine degli studi liceali, che ha frequentato nel quartiere Vomero. La sua vita si è divisa a lungo tra Campania ed Emilia, imparando ad apprezzare e interiorizzare i diversi usi, costumi e tradizioni: dalla cultura contadina dell’Appennino reggiano al dinamismo e alla vivacità della metropoli napoletana. A 23 anni è rientrata definitivamente in Emilia, nel comune di Castelnovo ne’ Monti, ai piedi della Pietra di Bismantova. Nel gennaio del 1990 ha iniziato a lavorare nella pubblica amministrazione, dopo aver superato un concorso presso il Ministero del Lavoro. Da allora ha intrapreso un lungo percorso professionale che l’ha portata, nel 2019, a diventare responsabile del Centro per l’Impiego di Reggio Emilia.

"Aveva una fortissima competenza amministrativa – racconta ricordandola Marco Melegari, dirigente del servizio territoriale di Modena e Reggio dell'Agenzia regionale lavoro – un grande attaccamento al lavoro e dei solidi valori morali; era sempre precisa, presente, gentile e disponibile".

Poi l’arrivo della malattia, che però non ha mai intaccato la sua dedizione: "Anche negli ultimi tempi, nonostante le cure, ha fatto di tutto per continuare a lavorare, anche a distanza. Pure con gli impedimenti causati dal progredire della malattia, ha cercato in ogni modo di non lasciare scoperto l’ufficio, dimostrando una grande professionalità".

Fin da bambina Patrizia coltivava la passione per la scrittura, che considerava un hobby ma anche un mezzo per fare del bene. Amava raccontare storie vere, nelle quali si immergeva con empatia. I proventi delle sue opere sono sempre stati devoluti in beneficenza. Gli anni vissuti a Napoli hanno lasciato un segno profondo nella sua sensibilità, come emerge nel suo ultimo libro, Gli occhi del Cuore, in cui la voce narrante si fonde con quella della protagonista, raccontando un’amicizia sincera e fraterna destinata a durare oltre i confini del mondo.

"La scrittura non era solo un passatempo per lei – conclude Melegari – e la sua beneficenza dimostra quanto fosse attenta agli altri, con un autentico spirito di solidarietà. Ci tengo a portarle un ultimo saluto da parte di tutti i colleghi del Centro per l’Impiego di Reggio, della sede di via Premuda e di tutta l'Agenzia regionale, dove era stimata e apprezzata da tutti".

I funerali si svolgeranno giovedì 10 aprile partendo alle 14 dalla Casa Funeraria Reverberi di via Terezin 21, a Reggio, per la chiesa parrocchiale di Canali. Lascia i fratelli Carlo, Giovanna, Fabrizio, Greta. Al termine della cerimonia, il corteo proseguirà verso il cimitero di Campolungo, nel comune di Castelnovo ne’ Monti. I parenti ringraziano fin da ora tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia.