Morte alla casa di riposo, in due a processo

Omicidio colposo in ambito sanitario. È il reato di cui sono chiamati a rispondere a processo il 59enne Andrea Rossi, in veste di direttore della residenza per anziani ‘Casa Insieme’ di Bagnolo, e il 69enne Angelo Chiesi, medico della struttura, per i quali il pubblico ministero Isabella Chiesi ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio. La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata dalla famiglia di Enzo Borghi, uomo venuto a mancare il 22 marzo 2020 a 82 anni. Secondo la ricostruzione investigativa, i due imputati avrebbero prestato "cure inadeguate" all’anziano, proveniente, due giorni prima della morte, da Villa Verde, "accompagnato da un’adeguata impostazione terapeutico-assitenziale, disattesa - scrive il pm - nella struttura di Bagnolo". Rossi e Chiesi avrebbero accettato l’ingresso di un ospite "che esigeva l’uso di un apposito dispositivo medicale per fronteggiare gli episodi di ‘ab ingestis’ e quasi soffocamento, che già di frequente erano accadutil senza verificare la sua funzionalità". Con la locuzione latina si intende l’inalazione involontaria di materiale alimentare proveniente dall’apparato digerente. Secondo il pm, poi, non sarebbe stata disposta, "in coerenza con quanto rappresentato dalla documentazione clinica e dalla figlia", neppure la somministrazione all’anziano di cibo frullato. Da qui sarebbe derivata la morte di Borghi "per insufficienza respiratoria causata da ab ingestis": "Sono stati sospesi i farmaci che avevano permesso ai medici del Santa Maria Nuova attivi a Villa Verde di fronteggiare le secrezioni di catarro con rantolii che ostruivano le prime vie respiratorie e la corretta deglutizione, soprattutto mentre gli veniva somministrato il cibo. Nonostante la criticità fosse emersa già la prima volta, durante la colazione domenicale data da un’operatrice lui iniziò a manifestare un respiro gorgoliante per cibo liquido che non riusciva a espellere. L’infermiera non riuscì a usare l’aspiratore che, all’inserimento del filtro, si ruppe". Borghi fu portato al pronto soccorso di Reggio, dove morì un’ora e mezzo dopo, alle 12.50 del 22 marzo 2020.

Davanti al giudice Matteo Gambarati, ieri è stata sentita la figlia dell’uomo venuto a mancare. Lei, che si è costituita parte civile affidandosi all’avvocato Giuseppe Chierici, confidava nel fatto che il padre a ‘Casa Insieme’ fosse assistito in modo da evitare il problema legato alle secrezioni. L’avvocato Nino Giordano Ruffini difende gli imputati: "Siamo fiduciosi nell’operato della magistratura che dovrà accertare l’estraneità dei miei assistiti. La casa di riposo - dichiara - non è un ospedale". Il processo proseguirà in febbraio: si sentiranno i testimoni citati dal pm e i periti.

Alessandra Codeluppi