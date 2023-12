Morte del consigliere Balasini: la comunità si ferma per ricordarlo

Si svolgeranno domani pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Gualtieri, i funerali di Marcello Balasini, 70 anni, consigliere comunale in carica e da sempre attivo nel mondo del volontariato locale. La salma sarà trasferita dalla camera mortuaria del Santa Maria Nuova di Reggio per raggiungere il paese della Bassa, dove abitava. Dopo la messa il feretro sarà trasferito dall’agenzia Veronesi e Pederzoli al vicino cimitero. Il Comune di Gualtieri, nella giornata del funerale, esporrà le bandiere listate a lutto davanti al municipio. Così come è prevista la presenza del gonfalone comunale in chiesa. Inoltre, si sta pensando a un momento di ricordo dopo la messa: davanti alla chiesa o nella sala del consiglio comunale. La generosità di Marcello si è manifestata fino all’ultimo, con i famigliari che hanno dato il consenso per l’espianto degli organi. E pure oggi, in occasione della festa natalizia nel "borgo", in centro a Gualtieri, non mancheranno le occasioni per ricordare Marcello, soprattutto tra le associazioni del volontariato con le quali collaborava, tra cui Auser, Protezione civile, Amici del Bar Parigi, Pro loco, e così via. Tanti i messaggi indirizzati alla moglie Franca, alle figlie Sara e Cinzia, alle sorelle e agli altri parenti. "Per tutti noi era un grande amico, un volontario modello sempre disponibile. Faremo tesoro del suo insegnamento", il pensiero della Pro loco di Gualtieri. "Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Noi Marcello lo ricorderemo sempre. Lo ricorderemo tutti come una persona perbene", aggiunge Giovanni Magnanini. "Persona brava buona e sempre con il sorriso sulle labbra. Mancherà a tutto il paese", il messaggio di Emanuela Daolio. "Di Marcello rimangono la gentilezza e disponibilità", il ricordo di Graziella del Fabbro. E il Comune di Gualtieri ha diffuso un messaggio di cordoglio che unisce giunta, consiglieri, e dipendenti dell’ente: "Di Marcello Balasini ricordiamo il grande impegno civico, che lo ha portato a rivestire il ruolo di consigliere comunale. Cittadino modello, bella e brava persona, innamorato della sua Gualtieri. Ci mancherà molto. In questo momento così doloroso ci stringiamo con affetto alla sua famiglia".

Antonio Lecci