Morte del runner: rito abbreviato

È stato ammesso al rito abbreviato il 45enne che, al volante di una Mercedes Clk, travolse il 56enne Paolo Guidetti, residente a Pieve Modolena, causandone la morte sul colpo. L’incidente il 29 aprile di quest’anno a Zurco di Cadelbosco: la vittima, che fu a lungo artigiano nel settore della litografia, fu centrata in pieno, all’incrocio tra le vie Colombo e Viazza, mentre stava facendo running, e sbalzata a venti metri di distanza. L’imputato era stato arrestato e deve rispondere di omicidio stradale: lui, un 45enne residente nel Pavese, si trova tuttora ai domiciliari ed è difeso dagli avvocati Giulio Garuti (ieri sostituito da Gabriele Riatti) e Amerigo Ghirardi. Due parenti della vittima si sono costituiti parte civile. È in corso una trattativa sul risarcimento, ormai arrivata alla fine. L’udienza davanti al giudice Andrea Rat è stata riaggiornata a febbraio per la discussione.

al.cod.