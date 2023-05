Morte di legionella, tutti scagionati

di Alessandra Codeluppi

Entrambe le persone che erano state imputate di omicidio colposo per la morte di un anziano, dovuta a legionella, sono state scagionate. Un uomo di 88 anni, Romolo Giglioli, morì il 20 gennaio 2018 all’ospedale di Correggio, dov’era stato ricoverato anche pochi giorni prima (il 4 gennaio e il 7 dello stesso mese, senza rilievi diagnostici). L’anziano era ospite dall’agosto 2017 della casa di riposo ‘Divina provvidenza’, gestita da una cooperativa sociale di Correggio che fa capo alla parrocchia.

Secondo la ricostruzione investigativa, Giglioli venne a mancare per un’insufficienza respiratoria acuta dovuta a polmonite da legionella, perché la doccia della sua stanza risultava contaminata. Non venne fatta l’autopsia, ma un accertamento medico di parte che attribuì il decesso al contagio con il batterio. Per la morte dell’88enne furono indagati due uomini, entrambi assistiti dall’avvocato Nino Giordano Ruffini, per i quali fu formulata l’accusa di omicidio colposo.

Uno è don Sergio Pellati, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della struttura, l’altro Antonio Cavazzoni, consigliere delegato della cooperativa e responsabile della valutazione del rischio legionella. Per il sacerdote 55enne, il gup Luca Ramponi dispose il non luogo a procedere.

Durante l’udienza preliminare si era costituita parte civile la figlia dello scomparso, e Cavazzoni era stato rinviato a giudizio. Al 64enne veniva contestato di "aver omesso di adottare misure per fronteggiare il rischio ed eliminare la presenza di legionella riscontrata per due anni successivi nei campioni di acqua prelevata dalla rete della struttura".

Durante il processo a carico di Cavazzoni, davanti al giudice Michela Caputo, sono stati sentiti diversi testimoni, tra cui personale dell’Ausl e dipendenti della casa protetta. Gli accertamenti a cura dell’azienda sanitaria hanno confermato che vi era un picco del batterio in un bagno civico alla stanza occupata dall’anziano.

La parte civile ha chiesto una provvisionale di 100mila euro e un risarcimento danni di 375mila. Il pubblico ministero Isabella Chiesi ha chiesto 8 mesi di condanna. La difesa, affidata all’avvocato Ruffini, ha portato prove sulle attività messe in atto dalla struttura per prevenire il contagio da legionella: in particolare monitoraggio dell’impianto idrico (tubature), dell’acqua e dei rubinetti di lavandini e docce sottoposti a disincrostazione.

Il giudice ha assolto Cavazzoni "perché il fatto non sussiste". Secondo l’avvocato Ruffini, "la casa di riposo ha messo in atto tutte le azioni utili per scongiurare la legionella, ma le conseguenze sono state putroppo inevitabili nonostante le precauzioni adottate"