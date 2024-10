Morte di Pezzolato, tamponato sulla sua Bianchina. Ancora da chiarire le cause esatte del decesso

Pare molto probabile che venga disposto un accertamento medico legale sul corpo di Giancarlo Pezzolato, il pensionato di 75 anni, di Campagnola, vittima domenica di un incidente stradale in paese. L’accertamento dovrebbe chiarire se il decesso è dovuto ai traumi riportati nel tamponamento tra auto oppure se alla base possa esservi un malore. Una differenza basilare, soprattutto per le presunte responsabilità del conducente dell’auto che ha tamponato la "Bianchina" di Pezzolato, poi finita a ridosso del fossato laterale, così come l’altra vettura dalla parte opposta. Fino a ieri non era stato ancora concesso il nullaosta per i funerali, che dovrebbero svolgersi in chiesa a Campagnola, non appena il magistrato di turno avrà firmato il nullaosta, al termine degli accertamenti compiuti dai carabinieri. Lascia la moglie Tiziana, le figlie Monia e Edi, altri parenti.