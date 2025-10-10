Morte di Sara, non ci sono altri colpevoli

"Non luogo a procedere" per prescrizione del reato, ovvero morte come conseguenza dello spaccio.

È la sentenza emessa ieri dal giudice Michela Caputo per i due imputati accusati nel processo con rito ordinario per la scomparsa della barista Sara Teneggi, 29enne trovata senza vita nel pomeriggio dell’8 ottobre 2017 nella sua camera da letto a Carpineti. Secondo l’autopsia, per lei si rivelò fatale il mix tra il metadone, potente oppiaceo, e l’alcol. Si tratta del 44enne albanese Erik Lile, che abita a Reggio, assistito dall’avvocato Giuseppe Caldarola: doveva rispondere per la cessione di un grammo di cocaina il giorno prima della morte a Teneggi e ad Andrea Busanelli, uomo che aveva una relazione con la giovane, oltreché ad altri consumatori tra il 2017 e il 2018.

E di Silvano Leonardi, 52enne di Castelnovo Monti, a processo per la cessione di metadone alla 29enne avvenuta il 7 ottobre 2017 e di quelle a un’altra persona: lui è difeso dall’avvocato Domenico Noris Bucchi. Nell’ottobre 2024 la Corte d’Assise d’Appello aveva invece confermato la condanna decisa nel febbraio 2022 a carico di Busanelli. Per lui, che aveva chiesto il rito abbreviato condizionato a sentire un consulente medico legale, il giudice dell’udienza preliminare aveva deciso 2 anni, ritenendolo responsabile dell’abbandono della ragazza, ma non di averne provocato il decesso.

La pena sospesa era stata subordinata a pagare una provvisionale di 10mila euro, entro nove mesi dal passaggio della sentenza in giudicato, a ognuna alle parti civili, cioè madre e sorella della vittima, assistiti dall’avvocato Claudio Silvestri. L’avvocato difensore Giovanni Tarquini aveva poi impugnato il verdetto, sostenendo che Busanelli non avesse abbandonato la giovane, in quanto pensava che lei stesse dormendo, e che non avesse chiamato i soccorsi perché non si era accorto che stava male.

Nel frattempo non vi è stato ricorso in Cassazione: la sentenza pronunciata in Appello è diventata definitiva. Anche un secondo uomo, amico della 29enne, era stato imputato per abbandono di incapace - perché sotto effetto di sostanze e dunque non in grado di provvedere a se stessa - con l’aggravante di averne causato la morte: lui, un 50enne di Milano, patteggiò davanti al gup De Luca un anno e 8 mesi, pena sospesa.

Alessandra Codeluppi