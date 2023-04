Morti bianche e infortuni Damiano e Colla all’Astoria

Dopo la figura di Giovanni Falcone, ricordata a Reggio dall’ex ministro Claudio Martelli, è sulle ‘morti bianche’ che l’associazione “Crea Liberamente” di Reggio propone una nuova serata di riflessione con relatori altrettanto autorevoli.

L’appuntamento è per giovedì 20 aprile (ore 21, ingresso libero) quando all’hotel Astoria‐Mercure sul tema “Perché in Italia si muore sul lavoro” si confronteranno il senatore Marco Lombardo di Azione e Italia Viva, l’assessore al lavoro della Regione Emilia Romagna Vincenzo Colla, il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, l’ex Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale Onorevole Cesare Damiano e l’ex consigliere alla Presidenza del Consiglio del governo Prodi I° e direttore di Its Emilia‐Romagna Onorevole Serse Soverini.

Solo nel 2022, nel nostro Paese, ben 1.090 persone hanno perso la vita sul lavoro, mentre altre 700.000 hanno denunciato infortuni. Numeri che evidenziano l’attualità, e la drammaticità, del tema scelto per la sua seconda iniziativa pubblica dall’Associazione culturale “Crea LiberaMente”, nata quest’anno su iniziativa dell’imprenditore con un passato in politica (è stato consigliere comunale e provinciale per poi lasciare la politica nel 2009) Claudio Guidetti.

"Vogliamo contribuire a portare nuovi stimoli e idee alla politica, se è possibile cercando di innalzare il livello del dibattito di qualità e concretezza", spiega Claudio Guidetti sottolineando come l’Associazione "stia unendo professionisti, imprenditori, uomini del mondo della cultura e della scuola, ma anche molte persone comuni, tutti uniti da un impegno civile che guarda con passione al bene comune e punta a portare avanti idee per migliorare la nostra convivenza, la nostra realtà sociale e, perché no, anche la nostra città". Una politica in grado di cogliere i bisogni e le esigenze dei cittadini nel merito e capace di analizzare e offrire un indirizzo consapevole e condiviso.

La serata del 20 aprile, che sarà aperta dallo stesso Guidetti, prevede anche una relazione della compositrice e direttrice artistica Paola Samoggia su No Crash, un progetto di musica, danza e architettura dedicato proprio al tema delle morti bianche. Sarà anche proiettato un breve cortometraggio che si appresta ad essere parte di una installazione al Museo del Patrimonio Industriale di Bologna che sarà inaugurata il 27 aprile. La danzatrice e coreografa del corto metraggio è Lucia Vergnano per lungo tempo impegnata nella nostra città con Ater balletto. Il dibattito tra politici e tecnici sarà coordinato dal caposervizio del Resto del Carlino Reggio, Saverio Migliari.