Morti bianche, esperti a confronto: "Le troppe vittime ci interpellano. Va messa al centro la persona"

In occasione della giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro del 24 aprile, Ifoa organizza un confronto sul tema delle “morti bianche” con gli esperti del settore. L’appuntamento, dal titolo "Responsabilità e formazione: la chiave per la salute e la sicurezza sul lavoro – Una scelta morale e legale per il datore di lavoro" si terrà martedì 24 aprile, a partire dalle 9, al Tecnopolo di Reggio Emilia. La giornata inizierà con lo spettacolo teatrale “Bianco Sporco” della compagnia “Teatro dei sentieri”. Ad aprire poi il dibattito, moderato dalla giornalista Anna De Roberto, sarà il direttore generale di Ifoa Umberto Lonardoni, che metterà in evidenza quanto la formazione sia centrale per affrontare il tema della sicurezza sul lavoro, purtroppo più attuale che mai, specie nella nostra regione: "La sicurezza sul lavoro non può essere relegata a una questione di adempimenti o di burocrazia o peggio ancora a un costo. I troppi morti, anche quelli legati alla recente tragedia della centrale di Suviana, ci interpellano e ci chiedono di cambiare approccio. È una questione di responsabilità e di guardare al lavoro non tanto come un fattore economico ma piuttosto avendo presente la persona che lavora. Ma questo cambiamento di approccio avviene solo se cambia la cultura e la consapevolezza e questo è lo scopo della formazione: dare conoscenza che crea consapevolezza per cambiare i comportamenti". Seguiranno gli interventi dell’onorevole Cesare Damiano, presidente dell’associazione Lavoro&Welfare, già ministro del lavoro, dell’avvocato Rolando Dubini, cassazionista, docente e formatore esperto in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, del dottor Matteo Riccò del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Psal) – dipartimento di sanità pubblica. La mattina terminerà con il confronto tra le rappresentanze sindacali Cgil, Cisl, Uil nazionali e le rappresentanze del mondo aziendale. Si parlerà di strumenti e strategie efficaci che il datore di lavoro può adottare per valorizzare e incoraggiare comportamenti sicuri e creare un ambiente di lavoro più protetto. Più volte Damiano ha evidenziato la necessità di attuare quanto contenuto nel Dlgs 81 del 2008, aggiornandolo ai cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro, affrontando anche la dimensione digitale per aumentare gli standard di sicurezza. Partecipazione gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione sul sito internet di Ifoa (sezione Ifoa Media). Due crediti di aggiornamento a Rspp/Aspp, Rls, DdL, coordinatori, dirigenti e preposti.