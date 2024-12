Morti del Cavòn, la ricerca continua. Familiari convocati dai carabinieri

"Siamo pronti a consegnare documenti utili per fare ordine e dare finalmente un’identità a quelle ossa". Nelle prossime settimane saranno ascoltati altri familiari delle più che presunte vittime nell’eccidio del Cavòn di fine aprile 1945, nell’immediato dopoguerra a Campagnola, nel cosiddetto ’Triangolo della Morte’. Sono stati convocati dai carabinieri che, su impulso della procura di Reggio, continueranno a cercare la verità. Soprattutto dopo che nei giorni scorsi si è messo nero su bianco, con certezza scientifica – grazie anche ad un nostro servizio pubblicato a settembre scorso che riaccese nuovamente i fari sulla tragica vicenda – i nomi di altre quattro persone. Il DNA dei parenti superstiti è stato comparato positivamente con quelli di Giovanni Caviola, Luigi Rossi, Silvio Davoli e Aristide Ganassi, trucidati per mano dei partigiani che nei giorni dopo la Liberazione con vendette e rastrellamenti andarono a caccia di fascisti o sospetti tali. In realtà per Caviola, Rossi e Davoli si è trattato di conferme a distanza di quasi 15 anni dagli esami di laboratorio svolti con le allora nuove tecniche da parte dei Ris di Parma, voluti dalla pm Maria Rita Pantani. Mentre la vera nuova scoperta è stata quella su Ganassi, i cui resti sono stati trovati nella cassettina delle presunte ossa di Carlo Antonio Bizzarri e di Maria Bocedi, genitori di Ada – oggi 86enne ancora assetata di verità dopo che gli ultimi accertamenti non hanno dato riscontri – la quale lanciò un appello tramite un’intervista al Carlino ormai quattro mesi fa. Da questo articolo, rilanciato pure da interrogazioni in Parlamento dai deputati di Fd’I Gianluca Vinci e Galeazzo Bignami, sono state riallacciate le indagini. Anche Ada sarà ascoltata dagli inquirenti assieme alla figlia Rita.

Occorre ricostruire la Storia: il 7 marzo del ‘91 – dopo aver rinvenuto una croce (forse posizionata da un contadino testimone dell’orrore) con un messaggio che invitava a scavare in un punto esatto del cosiddetto cavòn, una cava d’argilla – spuntarono resti umani in una fossa comune scavata grazie alla voglia di giustizia dei familiari tra l’omertà di chi voleva nascondere una verità scomoda per l’Emilia rossa. Trentadue le persone sepolte qui come risulta anche dalle ricerche di Giovanni Cavalli che porta il nome del nonno Caviola. "Grazie a mia madre Edda – ci racconta Cavalli, 74enne informatico in pensione che vive a Parma – iniziammo gli scavi. Lasciò dei soldi proprio a tal scopo". Edda, unica figlia di Caviola, morì nel 2008. Non fece in tempo a sapere del riconoscimento del papà nel 2009 dai primi esami dei Ris. "Continuerò a cercare anche per lei – dice Cavalli – I primi di gennaio ho appuntamento in caserma". Caviola era un fattore per conto della nobile famiglia Magnani, proprietaria terriera a Castelnovo Sotto, oltre che di Cocconi, allora medico e podestà di Campegine. "Perché uccisero mio nonno? Non si sa. Forse perché aveva assunto qualcuno di sgradito o perché licenziò uno vicino ai partigiani. Di certo non era un repubblichino come qualcuno scrisse in un registro, dal quale feci cancellare il suo nome".

Cavalli ha dedicato anni alla vicenda. "Nei diari di mia nonna Merote Giovanelli ho trovato l’elenco dei partigiani che parteciparono al rastrellamento, si parlava di un tale ’Drago’ ad esempio, tutti poi scagionati per effetto dell’amnistia Togliatti. Con qualcuno di quei combattenti ho anche parlato in questi anni chiedendo educatamente, ma senza ottenere risposte certe". Cavalli ci tiene a puntualizzare: "Alla Procura bisogna dire grazie così come a Istoreco che ha sempre messo a disposizione i documenti per le mie ricerche". E infine lancia un monito: "Non era facile a quei tempi lì e non voglio giudicare. Questa vicenda però non deve diventare una speculazione politica contro i valori della Resistenza nei quali io credo tuttora nonostante quanto accaduto al nonno".

Daniele Petrone