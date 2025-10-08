Morti in 118, lo scontro. FI: "Operatori lasciati soli". La Regione: "Tutto falso"

Cinquantasette di 572 sono i decessi registrati nel 2024 durante gli interventi del 118 classificati inizialmente come a basso rischio nella nostra provincia. A diffondere il dato è stato Pietro Vignali, presidente del gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, che parla di "un sistema di emergenza regionale in sofferenza, dove gli operatori non hanno strumenti adeguati e vengono lasciati soli". A Reggio Emilia, l’anno scorso, le missioni del 118 "esitate in decesso" su chiamate classificate come bianco, verde o giallo sono state 57, in lieve aumento rispetto ai 49 del 2023, ma inferiori ai 68 del 2022. La maggior parte dei casi riguarda persone in fase terminale prevedibile (10 in codice bianco) o decessi per rapido peggioramento delle condizioni (10 casi "evolutivi" in codice verde); 37 quelli invece in codice giallo. Si tratta di un dato medio-basso nel contesto regionale: a Bologna le morti analoghe sono state oltre 100, a Modena 58, mentre Parma ha registrato circa 83 casi complessivi (tra codici bianchi, verdi e gialli). Secondo i dati, nella maggior parte dei casi reggiani, le morti sono dovute a condizioni cliniche già compromesse o evolutive. Per Vignali, anche questi numeri mostrano però una crisi organizzativa strutturale: "L’assenza di navigatori certificati sui mezzi di soccorso costringe gli operatori a utilizzare le applicazioni comuni da smartphone che hanno grandi limiti. Gli operatori si devono assumere la piena responsabilità nel trovare i luoghi dove prestare i soccorsi senza avere quel supporto da parte dell’organizzazione regionale dei soccorsi che invece è attivo in altre Regioni".

L’esponente di Forza Italia punta il dito contro la giunta De Pascale, che però risponde a stretto giro con l’assessore regionale Massimo Fabi. "Ipotesi destituite di ogni fondamento. Non sono accettabili speculazioni politiche sulla pelle degli operatori del 118, un servizio di eccellenza. Faccio appello a tutto l’arco politico – dice Fabi – affinché la nostra sanità pubblica, in un periodo di grandi difficoltà a causa del sottofinanziamento nazionale, non diventi terreno di scontro". La controreplica: "È inutile continuare a ripetere da parte dell’amministrazione regionale che il nostro sistema dei soccorsi è un modello quando le sue criticità sono evidenti e segnalate anche da sindacati che rappresentano gli stessi operatori del settore. Le ambulanze non hanno navigatori certificati". Il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (FdI): "Ho massimo rispetto per gli operatori del 118, ma difenderli significa non coprire le falle: servono meno autocelebrazioni e più soluzioni concrete su personale, mezzi e organizzazione".