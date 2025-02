"Morti per la libertà". Il ricordo dei martiri di Porta Brennone e di Angelo Zanti

di Elia Biavardi Questa mattina nella città del Tricolore si sono svolte le commemorazioni dell’80° anniversario di due tragici eventi che hanno segnato la Resistenza locale: l’eccidio di Porta Brennone, in cui quattro giovani partigiani furono uccisi dai fascisti, e la fucilazione di Angelo Zanti, figura chiave della Resistenza reggiana. La cerimonia è iniziata nei pressi della targa di Porta Brennone, all’angolo con corso Garibaldi, dove gli addetti hanno deposto una nuova corona floreale sulla lapide che ricorda Cristoforo Carabillò, Sante Lusuardi, Vittorio Tognoli e Dino Turci, tutti poco più che ventenni.

Dopo la deposizione della corona, ha preso la parola il vicepresidente della sezione cittadina dell’Anpi, seguito dal sindaco di Reggio, Marco Massari. "Questi ragazzi furono prelevati dal carcere e fucilati qui, i loro corpi rimasero a terra per giorni affinché la popolazione fosse intimorita e dissuasa dall’aiutare la Resistenza. Ricordarli è un dovere, perché hanno sacrificato la loro vita per la libertà. Oggi la nostra società sta perdendo gli anticorpi contro il fascismo e il razzismo, per questo dobbiamo tenere viva la memoria e guardare al futuro con consapevolezza. Dobbiamo essere attivi e convinti nella difesa dei valori della nostra Costituzione" ha dichiarato il primo cittadino.

La commemorazione è poi proseguita con gli interventi degli studenti dell’Istituto Manzoni, che hanno letto poesie e raccontato le storie personali delle quattro vittime, prima di intonare insieme ai presenti ’Viva la libertà’ e ’Bella Ciao’. "È fondamentale far capire ai ragazzi il significato della rappresentanza. Noi siamo qui per custodire la memoria di questi giovani e prendere coscienza del loro sacrificio – ha sottolineato Alessandra Landini, dirigente scolastica dell’Istituto Manzoni –. Che lo vogliamo o no, siamo fatti di chi ci ha preceduto".

Poco più tardi, parte del corteo si è spostata verso la Caserma Zucchi per rendere omaggio ad Angelo Zanti, partigiano fucilato nello stesso periodo, la cui targa commemorativa è stata purtroppo vandalizzata. "Zanti ha dato un contributo decisivo alla Resistenza reggiana e non solo – ha ricordato Giuseppe Pezzarossi (Anpi) –. Militava nell’organizzazione comunista e per anni la sua casa a Cavriago ospitò clandestinamente le forze antifasciste e la stampa dell’Unità. Mise la sua esperienza a disposizione del movimento, contribuendo alla sua crescita, fino al momento del suo arresto".

"Fu torturato e infine fucilato all’alba – prosegue l’associazione – proprio davanti a questa caserma. La sua tenacia, la sua coerenza e il suo impegno rimangono un esempio". Anche la sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni, ha voluto rendere omaggio alla figura di Zanti, sottolineando il valore della memoria storica e il sacrificio di chi lottò per la libertà: "Per 80 anni le nostre comunità non hanno mancato di commemorare questi luoghi di memoria, nonostante recentemente cresca la preoccupazione per la messa in discussione dei valori fondanti della nostra Costituzione" ha affermato".

"Credo che la sostanza, la profonda natura della Resistenza stia nella spinta a prendere parte – ha quindi aggiunto la prima cittadina –. Oggi siamo chiamati a prendere una parte, non solo politica ma anche etica e umana. Dobbiamo impedire la disumanizzazione delle persone. Perdere la capacità di compassione per gli essere umani che stanno soffrendo significa prima di tutto smettere di essere uomini. Perdere la capacità di sentire la sofferenza degli altri significa accettare la morte della coscienza".