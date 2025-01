Il funerali a Correggio di Jan Balugani, confermato caso di meningite

Correggio (Reggio Emilia), 10 gennaio 2025 – In mattinata si sono svolti i funerali di Jan Balugani con un breve momento di commiato prima della tumulazione nel cimitero di San Biagio a Correggio.

Per il macellaio di 33 anni è stato confermato il sospetto di meningite come causa del malore fatale. Già nei giorni scorsi, come anticipato dal Carlino, l'autopsia aveva riscontrato il caso di meningite, a cui si era pensato subito dopo il decesso, avvenuto nell'abitazione del giovane.

L'Azienda Usl ha avviato da subito la profilassi sui contatti diretti familiari e di lavoro.