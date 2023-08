Morto a 53 anni il giardiniere Giorgio Ferretti

Vasto cordoglio nella Bassa per la prematura scomparsa di Giorgio Ferretti (foto), 53 anni, che abitava a Castelnovo Sotto, dove svolgeva ormai da tempo attività di giardinaggio e manutenzione del verde. Era conosciuto come persona generosa, stimata e benvoluta. Lascia la moglie, un figlio, altri parenti e moltissimi amici. Il fratello Emilio ha annunciato il lutto con un messaggio dedicato a Giorgio: "Voglio ricordarti pieno di vita, come sei sempre stato".