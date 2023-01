Morto a 58 anni Disposta l’autopsia

È stato trasferito alla Medicina legale del Policlinico di Modena il corpo di Rossano Bertacchi, l’uomo di 58 anni stroncato da un malore improvviso, probabilmente la sera di Capodanno, nella sua abitazione di via Vettigano a Rio Saliceto, dove è stato poi rinvenuto privo di vita due giorni dopo. L’autorità sanitaria ha richiesto l’esecuzione dell’autopsia per poter chiarire l’esatta natura del malore fatale. A fare scattare il sospetto che fosse successo qualcosa di grave sono stati i colleghi di lavoro, che non lo avevano visto lunedì, al rientro in azienda. La verifica nell’abitazione, con una porta aperta dai vigili del fuoco, ha poi portato al rinvenimento del cadavere. Bertacchi lascia la madre, un figlio, un fratello e una sorella. Ora si attende l’esecuzione dell’autopsia per poter fissare i funerali.