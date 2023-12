Morto a 61 anni Sauro Giovanardi

Pallamano Rubiera in lutto per la morte dello storico dirigente Sauro Giovanardi.

Aveva 61 anni. Giovanardi si è spento all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore: "Nella notte – dicono da Asd Pallamano Secchia Rubiera – è venuto a mancare Sauro Giovanardi. Storico dirigente della nuova Pallamano Rubiera, nel corso della rinascita della società ha vestito anche i panni di vice presidente. Nonostante la malattia contro cui combatteva da tempo, quando aveva la possibilità cercava sempre di partecipare alle riunioni e il suo punto di vista era sempre equilibrato e preciso. Anche la scorsa estate, quando abbiamo deciso di intraprendere un nuovo progetto tecnico, Sauro era con noi a discuterne. Alla moglie Barbara e al figlio Gabriele, da anni bandiera dei Vikings, vanno le più sentite condoglianze di tutto il piccolo grande mondo della Pallamano Rubiera".

I funerali si svolgeranno nella mattinata di martedì 2 gennaio partendo alle 9.50 dalla casa del commiato del cimitero di Rubiera per raggiungere poi la chiesa parrocchiale di Rubiera dove alle 10 sarà celebrata la Messa. La salma, terminata la funzione religiosa di commiato, sarà successivamente accompagnata nel locale camposanto. La camera mortuaria, per l’ultimo addio a Sauro, sarà aperta dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

Sauro Giovanardi lascia la moglie Barbara e il figlio Gabriele. Tanti i messaggi di vicinanza che sono subito arrivati alla famiglia del 61enne, molto conosciuto e stimato a Rubiera.

Anche il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Giovanardi. "Le mie più sentite condoglianze ai suoi famigliari e alla famiglia della Pallamano rubierese", scrive il primo cittadino Cavallaro in un messaggio pubblicato sui social. Giovanardi è stato ricordato per la sua "gentilezza, compostezza e serietà", ma anche come una "persona meravigliosa".

Matteo Barca