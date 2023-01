Morto a 71 anni di malattia l’ex idraulico Guido Monelli

È morto per una grave malattia, a 71 anni, Guido Monelli (foto), di Collagna. Lascia la moglie Ombretta Ferretti, i figli Daniele e Nicoletta, parenti e amici. Ieri il rosario nella chiesa di Collagna. Oggi alle 9 i funerali, dall’ospedale S.Maria Nuova di Reggio per la chiesa di Collagna dove alle 10.30 sarà celebrata la messa. Al termine il feretro proseguirà per la cremazione.

Monelli, professione idraulico, era molto conosciuto e stimato in tutta la montagna per il suo lavoro. Appassionato di calcio, da giovane aveva giocato nel Collagna, soprattutto nel torneo della Montagna. "La scomparsa di Monelli - dice il sindaco Enrico Ferretti – è un lutto che colpisce tutta la comunità di Collagna e il comune di Ventasso".