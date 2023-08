Morto a 94 anni Dino Pavan a Guastalla: cordoglio cittadino

Vasto cordoglio a Guastalla per la scomparsa di Dino Pavan, 94 anni, avvenuta ieri all’ospedale cittadino, dove era ricoverato. Un lutto che colpisce pure l’amministrazione comunale guastallese: Pavan era infatti suocero del sindaco Camilla Verona. Pavan era stato a lungo dirigente amministrativo ed economo alla Casa di riposo e al distretto sanitario locale. Da tempo era in pensione. Abitava in centro, in corso Prampolini. Fino a pochissime settimane fa era totalmente autosufficiente, si spostava in bici e frequentava gli amici al bar. Lascia la moglie Gigliola, i figli Stefano e Andrea, i nipoti e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono domani, giovedì, alle 10 in duomo a Guastalla. Ieri e oggi alle 18,15 recita del rosario alla camera ardente dell’ospedale locale.