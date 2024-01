Morto a 94 anni l’ex direttore didattico. Umberto Borghi

E’ deceduto ieri pomeriggio all’ospedale San Sebastiano, il giorno dopo il 94° compleanno, il prof. Umberto Borghi, a lungo direttore didattico a Correggio, cittadina dove abitava. Era stato nella scuola per una quarantina d’anni, tra Ligonchio, Villa Ospizio a Reggio, al Patronato scolastico cittadino e a Correggio, insegnante a Mandrio e Mandriolo, per poi diventare dirigente. Cavaliere della Repubblica, era stato tra i fondatori della banda di Prato e della Pro loco correggese. Era stato pure consigliere comunale a San Martino in Rio, a cavallo fra gli anni Sessanta-Settanta. Era iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti, scrivendo testi soprattutto di storia locale, ma anche articoli per riviste e pubblicazioni varie. Aveva collaborato con l’Opera Nomadi. Nel 2020, nel giorno del 90° compleanno, aveva annunciato la donazione, per testamento, della casa di famiglia di via Carletti, destinata alla Fondazione Cuore Domani. Era stato nominato Cavaliere e poi Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica E nel 2013 cittadino benemerito del Comune di Correggio. Vedovo da alcuni anni, lascia diversi nipoti.